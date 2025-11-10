Мі-8 збив «Шахед»: оприлюднено момент ураження дрона

Момент знищення російського дрона «Шахед» українським вертольотом Мі-8.

У мережі з’явилося відео, на якому український вертоліт Мі-8 збиває російський БПЛА-камікадзе «Шахед». Кадри поширили військові Telegram-канали.



На відео потрапив момент ураження — дрон охоплений полум’ям, а поруч у небі видно український вертоліт.

«До речі, вертолітники — це ті, кому в дитинстві не купили вертоліт на радіокеруванні. Вони виросли, самі заробили й тепер захищають небо. Вертикальні побратими — це сила!», – йдеться в описі відео.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада окупаційні війська РФ атакували Україну сімома ракетами та 67 дронами-камікадзе, більшість з яких було збито силами ППО.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»