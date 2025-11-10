ССО вдарили по нафтобазі у тимчасово окупованому Криму

СЗГ атакувала нафтобазу. Фото: скриншот з відео

Українські військовослужбовці в ніч на 10 листопада завдали удару по нафтобазі «Гвардійська» (селище Гвардійське, Сімферопольський район, анексований Крим). Безпілотники ССО вразили насосну станцію на території нафтобази. Про це повідомили в пресслужбі ССО.



У відомстві уточнили, що це вже третє успішне ураження об'єкта Силами спеціальних операцій менш ніж за місяць.



Нафтобаза «Гвардійська» є важливим елементом паливно-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має важливе значення для забезпечення військових об'єктів і транспорту російської армії.



«Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотального ослаблення ворога для продовження наступальних дій», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що уночі в Туапсе прозвучала тривога через загрозу морських безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про «успішні результати» атаки.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»