Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
10 листопада 2025, 16:36

Школяр і мати на окупованій території змушені встановлювати шпигунський месенджер «MAX» під контролем окупантів. Ілюстрація, створена ШІ Школяр і мати на окупованій території змушені встановлювати шпигунський месенджер «MAX» під контролем окупантів. Ілюстрація, створена ШІ

На території тимчасово окупованої Луганської області школярів змушують писати реферат під назвою «10 каналів у Telegram, які я читаю». Про це повідомляє Рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».

За умовами завдання учні мають описати ці канали, пояснити, чим вони корисні, і яку інформацію можна з них отримати. Робота проводиться в межах пропагандистського уроку «Розмови про важливе».

Окремий пункт реферату — відповідь на запитання, чому «погано й небезпечно» читати українські Telegram-канали.

Активісти зазначають, що завдання дають учням 10–11 класів. Мета очевидна — виявлення «ненадійних» підлітків і нав’язування їм російських інформаційних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти заборонять школярам ТОТ усі месенджери, крім «MAX».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Луганська область
пропаганда серед дітей месенджер Max для школярів Telegram-канали на ТОТ
Жовта стрічка

