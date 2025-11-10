Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали

Школяр і мати на окупованій території змушені встановлювати шпигунський месенджер «MAX» під контролем окупантів. Ілюстрація, створена ШІ

На території тимчасово окупованої Луганської області школярів змушують писати реферат під назвою «10 каналів у Telegram, які я читаю». Про це повідомляє Рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За умовами завдання учні мають описати ці канали, пояснити, чим вони корисні, і яку інформацію можна з них отримати. Робота проводиться в межах пропагандистського уроку «Розмови про важливе».



Окремий пункт реферату — відповідь на запитання, чому «погано й небезпечно» читати українські Telegram-канали.



Активісти зазначають, що завдання дають учням 10–11 класів. Мета очевидна — виявлення «ненадійних» підлітків і нав’язування їм російських інформаційних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти заборонять школярам ТОТ усі месенджери, крім «MAX».



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»