Російські війська просунулися під Покровськом – DeepState

Просування росіян під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу селища Котлине Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися біля сіл Середнє та Майське на Донеччині.



Крім того, російські війська просунулися поблизу села Красногірське у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 97 штурмів, зокрема біля Котлиного, на Краматорському – два, на Олександрівському – 27, на Лиманському – загарбники атакували 20 разів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко