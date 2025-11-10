Українська армія просунулася у Часовому Яру – ISW

Ситуація у районі Часового Яру. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 9 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися у південній частині Часового Яру.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили два російські штурми.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко