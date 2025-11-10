В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області населення, що залишилося, готується до четвертої зими без опалення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, систему централізованого теплопостачання та котельні росіяни зруйнували ще під час штурму міста навесні 2022 року.



«Напередодні кожного осінньо-зимового періоду вони анонсують подачу теплоносія. Однак це стосується лише кількох кварталів у нових районах. За словами містян, цього року кількість будинків з опаленням можна буде перерахувати на пальцях двох рук», – зазначив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в окупованому місті Лисичанськ на Луганщині жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко