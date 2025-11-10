У Запорізькій області ускладнилася ситуація: під загрозою може опинитися Гуляйполе – DeepState

Ситуація поблизу Гуляйполя. Фото: карта DeepState

У Запорізькій області ускладнилася ситуація. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, суттєво збільшилася «сіра зона» на відрізку сіл Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.



«Противник збільшив свою присутність у районі цих населених пунктів, де він постійно фіксується по всій «сірій зоні». Зокрема, ворогу вдалося повністю окупувати Успенівку, перевіряється інформація щодо окупації Солодкого та Привільного. Наразі противник активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля», – зазначили у проєкті.



У DeepState стверджують, що кількісна перевага ЗС РФ дається взнаки, а під питанням контролю знаходиться значна частина території, що може ставити під загрозу місто Гуляйполе.



«Адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто й ускладнює розташування позицій у селах Зелений Гай та Високе. Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав свого часу багато зусиль, щоб спробувати залізти у місто, зокрема із напрямку села Марфопіль. Наразі відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту у цьому районі», – додали там.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко