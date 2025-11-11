Над Саратовом та Енгельсом пролунали вибухи: горить Саратівський НПЗ

Горить Саратовський НПЗ

Вночі, 11 листопада 2025 року, над Саратовом та сусіднім Енгельсом пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, ціллю атаки став Саратовський нафтопереробний завод, де після ударів спалахнула велика пожежа.

Горить Саратовський НПЗ. Фото: Exilenova+

Місцеві жителі повідомляли про звуки дронів, що пролітають, і роботу систем протиповітряної оборони. У деяких районах спостерігалися спалахи та заграва на горизонті. Очевидці стверджують, що атака тривала кілька хвилин та супроводжувалася детонацією на території промислового об'єкту.

Губернатор Саратівської області підтвердив ушкодження цивільної інфраструктури, уточнивши, що причини інциденту з'ясовуються. Офіційно походження дронів не розкривається, проте раніше українські сили вже завдавали ударів по Саратовському НПЗ та іншим стратегічним об'єктам регіону, включаючи аеродром в Енгельсі.

Через загрозу повторних атак Росавіація тимчасово призупинила роботу саратівського аеропорту.

Раніше ми писали, що в ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах військової та промислової інфраструктури противника, пошкодивши Саратівський НПЗ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко — випускова редакторка «Новин Донбасу»