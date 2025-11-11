Командування російських військ у районі Покровська перелаштувало розподіл особового складу: через гостру нестачу бійців у кілька штурмових рот вливають сили шляхом ліквідації евакуаційних підрозділів.



За повідомленнями агентів «АТЕШ», що надходять із 74-ї окремої мотострілецької бригади, почастішали випадки, коли штурмові групи діють без належного тилу та медзабезпечення. Внаслідок реорганізації евакуаційні завдання фактично припинено: бойовий транспорт, який раніше використовувався для винесення поранених та перекидання медиків, тепер перенаправлений на поповнення атакуючих сил.



Медичні бригади залишаються недоукомплектованими і не встигають дістатися постраждалих — через затримки багато бійців помирають від крововтрати та переохолодження до прибуття допомоги. Джерела також зазначають, що у ряді випадків поранених залишають у польових умовах у розрахунку на подальшу евакуацію, яка так і не здійснюється. Командування, за словами інформаторів, віддає пріоритет штурмам та просуванню вперед: питання евакуації, постачання та медичної допомоги вирішуються лише «за залишковим принципом», без системного підходу.



Така практика викликає серйозну напруженість та страх серед особового складу, деморалізує підрозділи та збільшує кількість незворотних втрат. «АТЕШ» закликають здавати зброю та техніку та обіцяють винагороду та шанс на нове життя тим, хто вирішить скласти зброю.

Нагадаємо, 68-а бригада ЗСУ розбила колону армії РФ, яка на мотоциклах пробивалася до Покровська.



Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Наталія Нестеренко