Німеччина збільшить допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році

Пускова установка зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot.

Німеччина може збільшити підтримку України у 2026 році до 11,5 млрд євро, повідомляє німецьке видання BILD.



Уряд ФРН має намір посилити допомогу Україні, виділивши понад 11,5 млрд євро у межах бюджету на 2026 рік. Міністерство фінансів представить відповідну пропозицію для обговорення у Бюджетному комітеті Бундестагу. З проєктом документа ознайомилося агентство Reuters.



Згідно з проєктом бюджету, статтю витрат «Зміцнення держав, що зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації» планують збільшити на три мільярди євро — до приблизно 11,55 млрд євро.



За даними урядових джерел, додаткові кошти спрямують, зокрема, на закупівлю артилерії, дронів і бронемашин, а також на поповнення двох систем ППО Patriot.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини ще дві установки Patriot.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»