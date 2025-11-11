Армія РФ за добу атакувала Донеччину понад 10 разів: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Ввадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 10 листопада, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і автомобіль. У Краматорську загинула людина, пошкоджено приватні будинки. В Андріївці пошкоджено господарчу споруду. В Іллінівці пошкоджено автівку. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено мотоцикл.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 10 листопада, загинули двоє людей.



