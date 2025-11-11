У Краматорську під час пожежі загинули двоє людей

У Краматорську пожежа. Фото: ДСНС

У понеділок увечері, 10 листопада, а приватному будинку у місті Краматорськ спалахнула пожежа. Внаслідок займання загинули двоє цивільних. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



На місці події рятувальники встановили, що горіння відбувається усередині будинку. Під час гасіння пожежі у різних кімнатах рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків.



О 10.39 пожежа на площі близько 25 кв. м було ліквідовано.



Причину та обставини займання встановлюють відповідні спеціалісти.





Раніше ми писали, що у місті Миколаївка Краматорського району Донецької області вночі росіяни скинули авіаційну бомбу. На місці «прильоту» спалахнула пожежа.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»