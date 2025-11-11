Дрони ЗСУ знищили техніку РФ, що намагалася прорватися в Покровськ

Заїзд окупантів під покровом туману на техніці в Покровську.

Під покровом туману російські війська намагаються заїжджати в Покровськ на легкій техніці — мотоциклах, багі та «буханках». Відео опублікували військові Telegram-канали.

Окупанти вже спокійно заїжджають у Покровськ

...

Підписуйтесь на ЄвроМайдан. Тільки правда, і нічого крім правди.

https://t.co/rK4LqG1LEX pic.twitter.com/XJ4tPCNRqa — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) November 10, 2025



Згідно з OSINT-аналізом, йдеться про в’їзд до міста трасою Донецьк — Покровськ.

Згодом оператори БПЛА 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили транспорт окупантів, який росіяни кидали на дорогах, намагаючись сховатися від українських дронів.



Кадри ураження техніки оприлюднив підрозділ «Шершні Довбуша». Як зазначається, ворожі групи, що намагаються прориватися на мотоциклах із півдня Покровська, далеко не проходять.

«Ворог використовує погодні умови, щоб на великій швидкості пролітати через небезпечні ділянки. Але дроновіди Сил оборони України виявляють і ліквідовують таких "гонщиків"», — йдеться в описі до відео.

Також російські окупанти самі зняли момент підриву власного танка на міні під час наступу на Донбасі.



За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ склали 1020 осіб.



Крім того, українські захисники знищили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 217 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки противника.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»