Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ та нафтовому терміналу у захопленому Криму

Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ. Фото: російські ЗМІ

У ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну тощо. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі мети спостерігалася масивна пожежа.



Результати влучань уточнюються.



Крім того, уражено АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії, підприємство є ключовим вузлом постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.



Зафіксовано попадання до резервуарів на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.



Раніше ми писали, що вночі, 11 листопада 2025 року, над Саратовом та сусіднім Енгельсом пролунала серія потужних вибухів.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»