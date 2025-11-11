ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині

Українські військовослужбовці атакували склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників на тимчасово захопленій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Завдано ураження по складу матеріально-технічного забезпечення російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили в районі Очеретиного», — йдеться у повідомленні.



Сили оборони використовували ударні БПЛА.



Результати уточнюються.



Раніше ми писали, що в ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу в окупованому Криму.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»