Безпілотники в жовтні уразили 77 тис. цілей — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У жовтні авіаційні безпілотні комплекси Збройних Сил України вразили 77 тисяч цілей ворога. Найкращі показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, активно розвиваються й наземні роботизовані комплекси (НРК). В умовах розширення зон ураження вони стають невід’ємною складовою сучасної технологічної війни. Головне завдання НРК — збереження життя військовослужбовців.



У жовтні наземні роботизовані комплекси доставили підрозділам майже 300 тонн провізії, а також виконували завдання з евакуації поранених, мінування та бойового застосування.



Під час наради з командирами Сирський заслухав доповіді щодо впровадження нових тактик використання безпілотників і систем, стійкіших до ворожої РЕБ. Усі успішні рішення, що підвищують втрати противника, будуть оперативно масштабовані у Збройних Силах України.



