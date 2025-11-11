Орськ зазнав масованої атаки дронів: горить нафтозавод

Наслідки атаки БПЛА.

В Орську Оренбурзької області лунають сирени, у місті оголошено небезпеку через безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про проліт та вибухи БПЛА, ввідео атаки публікують українські та російські Telegram-канали.



За попередньою інформацією, удару зазнав завод «Орскнефтеоргсинтез», який раніше вже ставав ціллю атак. Також повідомляється про перекриття проїзду в напрямку вулиці Союзної.



На відео зафіксовано влучання по території НПЗ, імовірно, здійснене модернізованим далекобійним дроном «Лютий» (Longstrike).



Згідно з даними OSINT, БПЛА пролетів близько 1480 км від державного кордону України, перш ніж досягти цілі.

Місцеві жителі стверджують, що атаку здійснили кілька дронів одночасно. За даними Dnipro OSINT (Гарбуз), удари по Орському НПЗ продовжуються, залучені українські далекобійні безпілотники.



Нагадаємо, Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ та нафтовому терміналу у захопленому Криму.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»