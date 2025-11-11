У Лимані Донецької області через обстріли повністю зупинено газопостачання

Фото: Донецька облдержадміністрація

У Лимані на Донбасі повністю припинено газопостачання — місто залишилося без газу через пошкодження газорозподільної системи після російського обстрілу.



Як повідомляє Донецька обласна державна адміністрація, незважаючи на постійну небезпеку, фахівці АТ «Донецькоблгаз» щодня локалізують аварії, усувають пошкодження та відновлюють подачу газу мешканцям області, ризикуючи власним життям.



З 3 по 9 листопада 2025 року на території Донецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинені воєнними діями. Найбільше постраждали прифронтові населені пункти Краматорського району — Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ, Миколаївка та Рай-Олександрівка.



Особливо важка ситуація склалася у Лимані, де обстріл зруйнував підводний газопровід. Без газу залишилося ціле місто — 1164 абоненти.



«Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, якщо буде фізична нагода. Люди тримаються, хоча умови вкрай важкі — не витримує навіть металу», — розповів голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.



Він висловив подяку співробітникам та мешканцям: «Дякую нашим спеціалістам за мужність і професіоналізм, а мешканцям — за терпіння та розуміння. Ми обов'язково відновимо газопостачання, як тільки це стане можливим».



Зазначається, що співробітники аварійно-диспетчерських служб виїжджають на місця ушкоджень одними з перших — одразу після обстрілу, щойно дозволяє ситуація з безпекою. Вони працюють серед уламків, нерідко просто неба, щоб жителі Донбасу могли користуватися газом навіть у важких фронтових умовах.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 10 листопада, 15 разів обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, журналістка, випускова редакторка «Новин Донбасу»