ЗСУ вразили НПЗ в Оренбурзькій області РФ

НПЗ в Оренбурзькій області вражено. Фото: росЗМІ

У вівторок, 11 листопада, українські військовослужбовці атакували нафтопереробний завод «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, олії тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік», — йдеться у повідомленні.



Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.



На території об'єкту було зафіксовано вибухи. За попередньою інформацією, уражена одна із установок первинної переробки нафти (АВТ).



Раніше ми писали, що в ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»