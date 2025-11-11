Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ вразили НПЗ в Оренбурзькій області РФ
11 листопада 2025, 14:59

ЗСУ вразили НПЗ в Оренбурзькій області РФ

НПЗ в Оренбурзькій області вражено. Фото: росЗМІ НПЗ в Оренбурзькій області вражено. Фото: росЗМІ

У вівторок, 11 листопада, українські військовослужбовці атакували нафтопереробний завод «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, олії тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік», — йдеться у повідомленні.

Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

На території об'єкту було зафіксовано вибухи. За попередньою інформацією, уражена одна із установок первинної переробки нафти (АВТ).

Раніше ми писали, що в ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

@novosti.dn.ua

