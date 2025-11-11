У Краматорську росіяни дроном вдарили по місцевому парку

Російська армія вдень у вівторок, 11 листопада, дроном завдала удару по одному з місцевих парків відпочинку в Краматорську. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Окупанти використали БПЛА «Італмас».
«Пошкоджено конструкцію футбольного майданчика. Обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки обстрілу», — заявив Гончаренко.
Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу масованого обстрілу 10 листопада Краматорська зазнала поранень одна жінка.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях