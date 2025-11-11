Операція «Мідас»: НАБУ розкрило елітну корупційну сітку в енергетиці

Фото: Національне антикорупційне бюро України

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели масштабну операцію під кодовою назвою «Мідас» та викрили злочинну організацію, що діяла в енергетичній галузі. Серед фігурантів — відомий бізнесмен, колишні та чинні чиновники, а також топ-менеджери стратегічних підприємств.



Як повідомили в НАБУ, учасники угруповання створили цілу систему впливу на державні компанії, зокрема, на найбільше енергетичне підприємство країни — АТ «НАЕК “Енергоатом”». Через мережу «смотрящих» вони контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, заробляючи на «відкатах» від підрядників.

«Шлагбаум» на контрактах

Головним джерелом доходу організації були хабарі від партнерів «Енергоатому» — від 10% до 15% від суми контракту. За даними слідства, якщо компанія відмовлялася платити, її платежі блокувалися, а статус постачальника скасовувався. Усередині системи цей механізм називали — «шлагбаум».



Керував схемою впливовий бізнесмен, добре відомий у медіа. У його «команді» — колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також колишній силовик, який обіймав посаду виконавчого директора з безпеки «Енергоатому».



Фактично управління підприємством із річним оборотом понад 200 мільярдів гривень велося не офіційними чиновниками, а «тіньовими кураторами», які не мають формальних повноважень.

Центр «пральні» — у серці Києва

Відмиванням грошей займався окремий «бек-офіс», що розташовувався в центрі столиці. Як з'ясувалося, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, якого обвинувачують в іншій справі НАБУ та САП.



Саме тут вели «чорну бухгалтерію», ретельно враховували кожен долар та обробляли кошти через мережу іноземних компаній. Частина операцій, зокрема видача готівки, проходила за кордоном. Через цей офіс за підрахунками слідства пройшло близько 100 мільйонів доларів. За послуги відмивання грошей стороннім клієнтам організатори брали відсоток від суми операцій.

15 місяців під прикриттям

Операція «Мідас» тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. Детективи НАБУ зібрали величезний масив доказів, у тому числі тисячі годин аудіозаписів. У фінальній фазі підключився до роботи майже весь склад Бюро.



За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучено документи та великі суми готівки. Наразі затримано п'ятьох осіб, а сімом оголошено про підозру. Серед них — можливий організатор, колишній радник міністра, топ-менеджер «Енергоатому» та працівники «пральні».



Слідство продовжує встановлювати всіх учасників схеми, зазначають у відомстві.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський у коментарі з приводу розслідування НАБУ зазначив, що «всі дії проти корупції мають значення», і наголосив, що кожен, хто брав участь у корупційних схемах в енергетиці, має відповідати. Він також доручив Кабінету Міністрів надавати повне сприяння слідству.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»