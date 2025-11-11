Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
11 листопада 2025, 17:23

Чи варто оновлюватися: порівняння iPhone 17 Pro Max та iPhone 16 Pro Max (реклама)

Щороку Apple м’яко, але впевнено підштовхує користувачів до оновлення, і цього разу увага прикута до Айфон 17 Про Макс. Модель обіцяє крок уперед у продуктивності, автономності та можливостях камери, але чи справді різниця настільки велика, щоб міняти iPhone 16 Pro Max? Спробуємо зрозуміти, хто з користувачів відчує реальну вигоду від оновлення, а кому перехід можна відкласти.

Дизайн і матеріали: чи змінилося щось важливе

Зовні пристрої схожі — скло, титан, тонкі рамки, звичний блок камер. Але у 17-ї моделі рамка стала ще легшою, а корпус отримав більш стійке до подряпин покриття. При цьому пропорції залишилися тими самими, тому чохли від 16-ї версії частково сумісні.

Вага телефона стала меншою, а нові кольори — графітовий синювато-сірий і «туманно-сріблястий» — зробили зовнішній вигляд свіжішим, але самі зміни залишаються косметичними. Користувачі, для яких дизайн не критичний, навряд чи знайдуть у цьому привід для апгрейду.

Екран: яскравість і комфорт використання

Обидва смартфони оснащені OLED-дисплеєм 6,7 дюйма з частотою 120 Гц. Головна відмінність — збільшена пікова яскравість в iPhone 17 Pro Max: 3000 ніт проти 2400 ніт на сонці. На вулиці екран читається краще, HDR-відео виглядає більш контрастно. Під дисплеєм уперше з’явився адаптивний сенсор TrueTone нового покоління, який краще підлаштовується під освітлення.

Продуктивність: чи потрібен вам A19 Pro

Новий чип A19 Pro помітно потужніший за тестами, особливо у роботі з графікою та нейромережевими задачами. Додатки запускаються швидше, рендеринг відео й 3D-графіка виконуються майже на 20–25% швидше. Але в повсякденній роботі iPhone 16 Pro Max усе ще справляється з будь-якими завданнями — соцмережі, ігри, фото, відео, багатозадачність працюють без затримок.

690f1232e7dc8.webp

Автономність і заряджання

У 17-й версії збільшили акумулятор на 8%, покращили енергоефективність і оптимізували системи охолодження. У реальності смартфон працює приблизно на 1,5–2 години довше при змішаному використанні. Заряджання залишилося таким самим — до 50% за 30 хвилин. З’явилася нова функція — «розумне нічне заряджання», яка економить ресурс батареї, аналізуючи звички користувача.

Камера: головна відмінність

Саме тут оновлення справді відчутне. Основний модуль тепер 48 Мп нового покоління з покращеним сенсором і більшою світлочутливістю. Нічний режим став чистішим, без шумів. Телеоб’єктив отримав 7-кратний оптичний зум замість 5-кратного.

Відеозйомка отримала режим 4K ProRes 120 fps, а портрети тепер автоматично розпізнають об’єкти й глибину навіть без активації «портретного» режиму вручну. Але важливо — для більшості користувачів камери iPhone 16 Pro Max залишаються більш ніж достатніми.

iPhone 16 Pro Max і далі знімає стабільно та якісно, а суттєва різниця відчувається лише у тих, хто часто працює з фото та відео професійно.

Кому варто оновлюватися

Перейти на iPhone 17 Pro Max варто, якщо ви:

  • Знімаєте контент для роботи: блоги, YouTube, TikTok, мобільна фотографія.

  • Хочете кращу автономність без павербанків.

  • Використовуєте нейромережеві функції, монтаж відео, 3D або AR.

  • Користуєтесь смартфоном понад 3 роки та оновлюєтесь із 13-ї, 14-ї або 15-ї моделі.

Кому можна зачекати

Оновлення можна відкласти, якщо:

  • У вас iPhone 16 Pro Max, і він працює без проблем.

  • Камера та продуктивність вас влаштовують.

  • Ви не бачите сенсу переплачувати за незначні візуальні та системні покращення.

@novosti.dn.ua

