Операція «Мідас»: НАБУ повідомило про підозру колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову

Колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. Фото: Чернишов у Фейсбук

НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем'єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні – ст. 368-5 КК України. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.



За даними слідства, ексчиновник був серед людей, які відвідували так звану «пральню» – місце, де легалізовувались гроші, отримані злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої НАБУ та САП.



Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.



У «Суспільному» з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підтвердили, що йдеться про колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.

Нагадаємо, що НАБУ та САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Мідас» та викрили злочинну організацію, що діяла в енергетичній галузі. Серед фігурантів: відомий бізнесмен – за даними ЗМІ, співвласник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, якому також повідомили про підозру, колишні та чинні чиновники, топменеджери стратегічних підприємств. Через мережу «смотрящих» вони контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, заробляючи на «відкатах» від підрядників.



Відмиванням грошей займався окремий «бек-офіс», що розташовувався у центрі Києва. Як з'ясувалося, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Загалом через «пральню» за час документування їх діяльності пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко