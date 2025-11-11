Російські війська активізуються та штурмують свіжими силами на Лиманському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ активізується та штурмує новими силами на Лиманському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі 66-ї механізованої бригади ЗСУ.



Накопичивши живу силу, окупанти знову активізувалися у смузі відповідальності бригади. Значна чисельна перевага дозволяє ЗС РФ повернутися до тактики постійних штурмів за участю піхоти та дронів.



«Будь-яке погіршення погодних умов, включно з ранковим або вечірнім туманом, російське командування використовує для чергового накату. Погану видимість росіяни намагаються використати на свою користь, але замість успіхів лише зростання темпів втрат в окупаційній армії», – заявили у 66-й ОМБр.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко