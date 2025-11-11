СБУ затримала російського агента, який за інструкціями бойовика «спецназу ДНР» готувався підірвати газопровід

Затриманий російський агент. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробам росіян «відрізати» від теплопостачання частину будинків Харківської та Полтавської областей. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За результатами дій на випередження, затриманий агент російської воєнної розвідки – ГРУ. Він готував підрив магістрального газопроводу на сході України. Агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій біля вузлової ділянки газових ліній, які забезпечують теплопостачання Харківщини та Полтавщини.



Виконавцем злочину виявився безробітний харків'янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов бойовик так званого «спецназу ДНР», який воює проти України на Східному фронті й співпрацює з ГРУ.



За його інструкціями, агент придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний цех у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.



Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збору вибухівки. Під час обшуків у затриманого вилучили споряджене СВП, а також смартфон з доказами роботи на загарбників.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.



Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко