У Запорізькій області росіяни захопили три населені пункти: ситуація значно погіршилася – Сирський

Українські війська продовжують діяти за принципом активної оборони. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, у складних умовах і за переважаючих сил противника ЗСУ відбивають атаки на більшості напрямків і продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках.



«Зокрема, в районах міст Куп'янськ та Сіверськ. Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40% боїв прийшлося саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат», – заявив Сирський.



Головком зазначив, що російська армія підвищила активність у Запорізькій області.



«Використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови – густий туман. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах та засобах, під час жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за села Рівнопілля та Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдана значна шкода», – додав він.

Нагадаємо, що раніше у DeepState заявили, що у Запорізькій області ускладнилася ситуація, а під загрозою може опинитися місто Гуляйполе.

