У ЗСУ розповіли, де знищують російські війська у Часовому Яру

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

У місті Часів Яр Донецької області російська армія активно накопичується на території мікрорайону Новий. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, потім окупанти проводять логістику та заходи переміщення в районах Північний та Новопівнічний.



«Звідти ворог намагається рухатись, зокрема, у напрямку міста Костянтинівка, а також сіл Маркове та Новомаркове. Ми виявляємо та знищуємо противника поблизу вогнетривкого заводу, тому що він намагається туди переміщатися. Є інформація від розвідників, що він навіть там облаштував пункти зосередження, пункти управління для того, щоб надалі проводити штурмові дії. Якщо брати загальну картину цього населеного пункту, то противник там активно переміщується. І тому на будь-якій ділянці цього населеного пункту ми можемо його помітити та знищити. Противник там не використовує бронетехніку», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що російські війська активізуються та штурмують свіжими силами на Лиманському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко