На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

У Луганській області окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, у середньому ціни зросли на 70%.



«Йдеться не лише про Луганськ, а й про менші міста, де зустрічаються пропозиції за ще більш завищеними цінами. Орендарям практично не залишили іншого вибору, як погодитись на нові умови, щоб не закрити бізнес», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що в окупованому місті Сіверськодонецьк на Луганщині жителі готуються до четвертої зими без опалення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко