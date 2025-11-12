Артилерія ЗСУ вразила човен окупантів 155-мм снарядом

Момент влучання боєприпасу по човну ЗС РФ.

Аеророзвідники артилерійського дивізіону «Грім» 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України виявили човен з російськими військовими, які намагалися переплисти річку.



По цілі завдали прицільного удару 155-міліметровим снарядом. На відео видно, як човен підходить до берега, і в цей момент його накриває потужний вибух — уламки боєприпасу розлітаються на десятки метрів довкола.



Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та артилерії українські захисники ефективно зривають спроби ворога переправлятися через водні рубежі, утримуючи позиції без значного залучення піхоти.







Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»