Сили ППО збили над Україною 90 дронів

ППО збила 90 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 12 листопада запустила по Україні 121 дрон. Українська протиповітряна оборона збила 90 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 12 листопада (з 19:00 11 листопада) противник атакував 121 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — Крим, близько 70 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 90 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.





Крім того, зафіксовано влучення 31 ударного БПЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Раніше ми писали, що увечері 11 листопада російська армія вдарила по місту Слов'янськ на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»