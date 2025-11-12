Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Сили ППО збили над Україною 90 дронів
12 листопада 2025, 09:36

ППО збила 90 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 90 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 12 листопада запустила по Україні 121 дрон. Українська протиповітряна оборона збила 90 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 12 листопада (з 19:00 11 листопада) противник атакував 121 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — Крим, близько 70 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні. 

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 90 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.



Крім того, зафіксовано влучення 31 ударного БПЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Раніше ми писали, що увечері 11 листопада російська армія вдарила по місту Слов'янськ на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

НОВИНИ
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
15:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
08:20
У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові
07:37
У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ
21:51
«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
19:58
Дрон-камікадзе атакував пожежників у Горлівці — пошкоджено російську техніку
17:30
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
14:34
У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах
11:36
Сили оборони вдарили по складу боєприпасів на окупованій Донеччині
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
13:19
«Ми кричали від радості, коли звільнили місто»: мешканка Херсона згадує, як місто жило вісім місяців у пітьмі
13:06
На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків
11:22
ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині
20:17
В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
16:23
ССО вдарили по нафтобазі у тимчасово окупованому Криму
08:04
У Мелітополі окупанти підкупають лікарів за дані чоловіків
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:05
Краматорськ залишився без світла
16:05
Зеленський приїхав на Запорізький напрямок
15:55
На «Шахедах» помітили камери заднього виду — експерт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
15:27
Російський дрон атакував машину міської адміністрації у Костянтинівці: є поранені співробітники
15:15
У Нижньокамську спалахнула пожежа на нафтозаводі
15:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
13:04
У ЗСУ розповіли, як російські війська наступають на Лиманському напрямку і чи допомагає їм погана погода
12:52
На вулицях Херсона знову виявили міни «пелюстки»
11:41
Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона
11:11
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
11:09
Зеленський відповів, хто у разі необхідності прийматиме рішення про виведення українських військ з Покровська
10:46
Російські окупанти за добу поранили одну людину у Донецькій області
10:37
Російська армія «Шахедом» вдарила по Миколаєву: шість людей поранені, частина – у важкому стані
10:02
ЗСУ знищили два засоби ППО та 1180 окупантів за добу
09:58
«Шахеди» атакували Краматорську громаду: пошкоджені будинки та автомобілі
09:37
«Постійна боротьба»: Сирський розповів про бої на підступах та у міській забудові Покровська
09:17
«Шахеди» вдарили по Словкурорту у Слов'янську: зруйновані та пошкоджені адмінбудівлі
Зеленський відвідав 128 бригаду ЗСУ під Запоріжжям. Скріншот Зеленський приїхав на Запорізький напрямок
13 листопада, 16:05
Наслідки атаки на авто МВА у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Російський дрон атакував машину міської адміністрації у Костянтинівці: є поранені співробітники
13 листопада, 15:27
Пожежа у Нижньокамську. У Нижньокамську спалахнула пожежа на нафтозаводі
13 листопада, 15:15
Незавершений ремонт теплотраси в окупованому Лисичанську. Фото: кадр із відео Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
13 листопада, 15:13
Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона Мінометники біля Вовчанська знищили ворожу ДРГ за підтримки дрона
13 листопада, 11:41
В Орлі лунали вибухи. Скріншот Атака на світанку: в Орлі лунали вибухи, пошкоджено автомобілі
13 листопада, 07:44
