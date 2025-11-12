Армія РФ вдарила дронами по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Російські війська увечері у вівторок, 11 листопада, дронами атакували Краматорськ. Є пошкодження. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, росіяни обстріляли місто о 21:20 за допомогою трьох БПЛА «Герань-2».



«Під обстріл потрапили навчальні заклади, адміністративна будівля та багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією, без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки», — зазначив Гончаренко.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»