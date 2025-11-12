Війська РФ обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки

Російські окупанти минулої доби, 11 листопада, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та футбольний майданчик. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено авто.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.



Раніше ми писали, що за 11 листопада росіяни поранили двох жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»