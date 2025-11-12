ЗСУ вразили завод «Ставролєн» у Росії

ЗСУ вразили завод «Ставролен» у Росії. Фото: росЗМІ

Українські військовослужбовці атакували завод «Ставролєн» (Будьонновськ, Ставропольський край, РФ). Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Також підприємство виготовляє складові частини для БПЛА.



У районі мети зафіксовано численні вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.



Раніше ми писали, що в ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу в окупованому Криму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»