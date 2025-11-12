Агент РФ встановлював фотопастки біля авіабаз ЗСУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході країни, повідомляє пресслужба відомства.



20-річний мешканець Хмельницької області потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах. Головним завданням фігуранта було відстеження місць базування, кількості та графіків вильотів українських бойових літаків.

Для цього агент встановлював біля авіабаз приховані мінікамери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужб. Окупанти сподівалися фіксувати наявність та типи авіації у режимі реального часу.



Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час встановлення фотопасток біля одного з військових об’єктів. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»