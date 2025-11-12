Сили оборони вдарили по складу боєприпасів на окупованій Донеччині

З метою зниження наступальних можливостей російських окупантів, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в населеному пункті Новий Світ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці атакували склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників на тимчасово захопленій території Донецької області.



Крім того, ввечері 11 листопада було завдано удару по Старобешівській ТЕС на окупованій Донецькій області. Окупанти заявляють про перебої з електропостачанням.





Паблік «Supernova+» пише, що Старобешівська ТЕС залишається однією з головних для енергопостачання окупованої частини Донбасу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»