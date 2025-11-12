Українська армія просунулася під Сіверськом – ISW

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися поблизу міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 11 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися на схід від Сіверська.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу російська армія атакувала вісім разів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко