Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Вірменія прагне «відв'язатися» від Москви та демонструє політичну підтримку Україні, закуповуючи частину зерна у Києва. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресбюро СЗР.



За версією відомства, Вірменія планує замінити російське зерно українським. Єреван, який «багато років імпортував зерно виключно з Росії», тепер має намір диверсифікувати постачання.

«Вірмени, як то кажуть, із політичних міркувань хочуть відвернутися від Москви і надати допомогу Україні — купувати в неї частину необхідних обсягів зерна, — цитують заяву СЗР пропагандистські видання.



На тлі цих заяв прем’єр-міністр Вірменії сказав, що країна отримує нові заявки на імпорт російських товарів залізничним шляхом через Азербайджан. За даними Мінтрансу РФ, до кінця січня 2026 року 132 вагони з російською пшеницею мають прибути до Вірменії маршрутом через Азербайджан і Грузію.

Нагадаємо, понад чотири мільйони тонн українського зерна було незаконно вивезено з тимчасово окупованих територій та продано за кордон під виглядом продукції російського походження, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»