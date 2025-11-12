ЗСУ відступили від Рівнопілля у Запорізькій області

Рівнопілля. Фото: карта DeepState

Тривають запеклі бої у Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.



На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках російська армія не припиняє масованих обстрілів, активізувавши штурми в районах сіл Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське. Загалом зафіксували 25 боєзіткнень.



«Намагаючись просунутися, противник зазнає великих втрат. Лише за минулу добу 58 осіб ліквідовані та майже 30 – поранені. Пізно ввечері 11 листопада внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістилися на вигідніші рубежі. Просування противника зупинене. Продовжуються дії щодо його блокування та комплексного ураження», – розповіли військові.

Нагадаємо, що 12 листопада аналітики DeepState повідомили про просування російських військ поблизу Рівнопілля.



Днем раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за Рівнопілля йдуть виснажливі бої.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко