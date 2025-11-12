Німеччина направить Україні 40 мільйонів євро, аби «в оселях було світло»

Зруйнований Оріхів у Запорізькій області

Німеччина надасть Україні додаткову зимову допомогу в розмірі 40 мільйонів євро — цей крок став відповіддю на безперервні російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, повідомляє ntv.

Кошти спрямують на гуманітарні потреби, зокрема на ремонт систем опалення та відновлення пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів, ковдр та засобів гігієни. Міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефул наголосив, що мета цієї підтримки — зробити все можливе, щоб українські родини «зберегли тепло та світло навіть під прицілом російських атак».

Це вже другий пакет зимової допомоги від Німеччини за останні тижні. Наприкінці жовтня Берлін перерахував 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України — ці кошти пішли на постачання генераторів та мобільних теплоелектростанцій.

Крім того, уряд Німеччини планує у 2026 році збільшити загальний обсяг фінансової допомоги Україні приблизно на 3 мільярди євро, що, за словами німецьких офіційних осіб, є показником довгострокової підтримки України в умовах війни.

Раніше ми писали, що четверту зиму без води, електрики та газу живуть 700 мешканців прифронтового Оріхова у Запорізькій області.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»