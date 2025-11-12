Війська Росії обстріляли Дружківку та Добропілля: виникли пожежі

Наслідки обстрілу Дружківки. Фото: кадр із відео

11 листопада російські війська обстріляли приватний сектор міста Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорівся легковий автомобіль на території приватного будинку. Рятувальники загасили пожежу.



Також під удар ЗС РФ потрапило місто Добропілля. Загорілися приватний будинок та господарська споруда. Бійці ДСНС локалізували пожежу на площі 90 квадратних метрів. Однак через загрозу повторних обстрілів були змушені тимчасово припинити гасіння вогню.

Нагадаємо, що 11 листопада російська армія поранила двох жителів Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко