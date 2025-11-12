Російські авіація та артилерія вдарили по Костянтинівці: на місці атаки виявили поранених людей

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

12 листопада російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджений багатоповерховий будинок. Без постраждалих



Пізніше окупанти обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Внаслідок атаки поранена одна людина. Співробітники поліції доправили постраждалого до лікарні. Там же евакуювали ще одного жителя, який отримав поранення кількома днями раніше під час авіаудару по місту. Його також госпіталізували.

Нагадаємо, що 11 листопада війська Росії обстріляли міста Дружківка та Добропілля на Донеччині, внаслідок чого виникли пожежі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко