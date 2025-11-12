ЗСУ зірвали спробу російських окупантів прорватися до Костянтинівки

ЗСУ зірвали спробу прориву росіян до Костянтинівки. Фото: скриншот

Російські окупанти вирішили скористатися густим туманом на Костянтинівському напрямі. Вони намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Проте росіяни зазнали втрат і відступили. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.



«Наші розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх палко. Туман став пасткою для самих росіян — вони не бачили, звідки прилітає, а ми працювали чітко та прицільно», — йдеться у повідомленні.



Втрати особового складу армії РФ значні. Частина груп відступила, решта залишилися на полях. Техніка окупантів була пошкоджена.



«Лицарі тримають позиції. Констаха — під нашим контролем», — зазначили у відомстві.



Раніше ми писали, що у Покровську тривають запеклі бої. Українські військові зачищають групи російських штурмовиків, які зосередилися у зруйнованих будинках міста.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»