У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах

У Маріуполі комунальники та представники окупаційної адміністрації проводять перепис автомобілів, розміщених у дворах та вздовж доріг. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».
«Записують марки та номери — ймовірно, готують нові списки для конфіскації», — йдеться у повідомленні руху.
Активісти зазначають, що представників окупаційних структур бачили на вулицях Червонофлотській, Лазарєва та Несторова — вони обходять Приморський район міста.
Місцевих жителів, які мають додаткову інформацію, просять повідомити про це через чат-бот «Разом».
Нагадаємо, ще 2020 року «Новини Донбасу» писали, що угруповання «ДНР» почало конфіскацію автомобілів з українськими номерами.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях