У Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах

Окупанти проводять перепис автомобілів у дворах тимчасово окупованого Маріуполя. Ілюстрація, створена ШІ

У Маріуполі комунальники та представники окупаційної адміністрації проводять перепис автомобілів, розміщених у дворах та вздовж доріг. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



«Записують марки та номери — ймовірно, готують нові списки для конфіскації», — йдеться у повідомленні руху.



Активісти зазначають, що представників окупаційних структур бачили на вулицях Червонофлотській, Лазарєва та Несторова — вони обходять Приморський район міста.



Місцевих жителів, які мають додаткову інформацію, просять повідомити про це через чат-бот «Разом».

Нагадаємо, ще 2020 року «Новини Донбасу» писали, що угруповання «ДНР» почало конфіскацію автомобілів з українськими номерами.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»