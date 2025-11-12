Лиман залишився без газу: в ОВА не уточнили, коли відновлять газопостачання у місті

Внаслідок російських обстрілів місто Лиман залишилося без газу. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що наразі невідомо, коли у місті буде відновлено газопостачання. Про це він повідомив у прямому ефірі національного телемарафону.



«Обстановка у місті складна. Ворог обстрілює всі під'їзні шляхи та весь транспорт. Працівники облгазу виїдуть на місце, коли дозволить ситуація з безпекою», — заявив він.



Філашкін уточнив, що у місті залишається 3500 осіб.



Раніше ми писали, що в Лимані повністю припинено газопостачання — місто залишилося без газу через пошкодження газорозподільної системи після російського обстрілу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»