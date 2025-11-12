У прифронтовому Покровську залишається понад 1200 людей — Філашкін

У прифронтовому Покровську лишається понад 1200 людей. Фото: Вадим Філашкін

У прифронтовому місті Покровськ у Донецькій області залишається 1253 мирних жителів. Обстановка дуже складна. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



За його словами, завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо, людям допомагають лише наші військові.



«Ворог щодня знищує громадянське населення, ті люди, які перебувають там, до них заїхати неможливо. Допомагають цивільному населенню наші військові», — розповів він.



Крім того, Філашкін заявив, що 191 населений пункт Донеччини, наближений до лінії фронту, знаходиться без газо-, водо- та електропостачання. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Новодонецьк, Олександрівська громада підготовлені до опалювального сезону у повному обсязі.



Раніше ми писали, що у Покровську зосереджено понад 500 окупантів Лише за останню добу вони здійснили 76 спроб штурму позицій Сил оборони України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»