Планові та аварійні відключення: які графіки подачі електроенергії діють у різних областях України

Через регулярні обстріли РФ і як наслідок — дефіцит в енергосистемі — українці знову змушені жити в умовах відключення електроенергії.



У більшості областей сходу та центру України для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуються погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, а для промислових підприємств — графіки обмеження потужності.



Енергетики попереджають, що тривалість та обсяг відключень протягом доби можуть змінюватись залежно від стану енергосистеми. Актуальні дані рекомендується перевіряти на офіційних сторінках регіональних обленерго.

Аварійні відключення на сході країни

НЕК «Укренерго» також розпорядилася запровадити аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Раніше опубліковані погодинні графіки у цих регіонах тимчасово не діють.

«Після скасування аварійних відключень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень», — запевнили в «Укренерго».

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень складено за принципом, аналогічним столичному: кожна черга поділена на дві підчерги — 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 тощо.

Київ та регіони

У Києві графіки відключень складено за принципом поділу черг на підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 тощо.

Такий самий порядок діє у Київській області.

Запорізька область

У Запорізькій області 12 листопада світло одночасно відключають: 00:00-08:00 — 2 черги, 08:00-15:00 — 3,5 черги, 15:00-20:00 — 4 черги, 20:00-24:00 — 3 черги.

Годинник відсутності електропостачання за чергами (підчергою) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання)

Харківська область

Харківщина 12 листопада застосовує від двох до чотирьох черг відключень одночасно.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через російські обстріли графік діятиме до 24:00.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.