ДПСУ підтвердила законний виїзд Тимура Міндіча за кордон

Тимур Міндіч, колаж: Андрій Калістратенко (УП)

Державна прикордонна служба України провела перевірку обставин перетину державного кордону бізнесменом Тимуром Міндічем. За результатами перевірки встановлено, що виїзд цього громадянина відбувся на законних підставах, повідомляє пресслужба відомства.

«Тимур Міндіч був оформлений у прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, що надають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були наявні», — зазначили у ДПСУ.

У відомстві також наголосили, щодо Міндіча не встановлювалося обмежень на виїзд за межі України, а жодних доручень від правоохоронних органів про його розшук чи заборону виїзду не надходило.



Нагадаємо, раніше НАБУ та САП провели масштабну спецоперацію під кодовою назвою «Мідас». Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла в енергетичній сфері.



Серед фігурантів справи — бізнесмен Тимур Міндіч, за даними ЗМІ, співвласник студії «Квартал-95», якому також повідомлено про підозру, а також колишні та чинні посадовці й топменеджери стратегічних підприємств.



За даними слідства, через мережу «смотрящих» учасники групи контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки, отримуючи прибуток від «відкатів» підрядників.







Нагадаємо, колишнього голову Міненерго Германа Галущенка усунули з посади міністра.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»