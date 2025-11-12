Костянтинівка розбита російською армією на 80% – поліція

Костянтинівка. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Місто Костянтинівка Донецької області розбите на 80%. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Крім евакуації, поліцейські фіксують наслідки російських ударів по місту та перевіряють адреси, де можуть перебувати сім'ї з дітьми. Працювати правоохоронцям дедалі важче через постійні атаки безпілотників.



За словами дільничного офіцера поліції Костянтинівки Євгена Мусійчука, у місті важко на дорогах, коли «за тобою стежать з неба».



«Пересуваємося під кущами та деревами. Однак евакуація продовжується», – зазначив він.

Нагадаємо, що 12 листопада російські авіація та артилерія вдарили по Костянтинівці, на місці атаки виявили поранених людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко