На Донеччині залишаються 198 тисяч мирних жителів: більшість у Краматорську, Слов'янську та Дружківці

Евакуація людей із Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

На території Донецької області, яку контролює українська влада, залишаються близько 198,5 тисячі мирних жителів. У 20 громадах, визнаних зоною активних бойових дій, зараз перебувають 15,4 тисяч осіб. За останній тиждень понад 1300 мешканців виїхали з регіону самостійно або були евакуйовані.

Про хід евакуації говорили 12 листопада на традиційному брифінгу в обласній адміністрації за участю представників департаментів цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, служби у справах дітей та департаменту соцзахисту населення.

За словами Дмитра Петліна з департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, у Покровську залишаються близько 1200 мешканців — вивозити їх можна лише за участю військових. У Добропіллі проживає близько 1000 осіб, у Мирнограді — близько 900, у Костянтинівці — 4800 мешканців.

Найбільше людей зараз мешкають у Краматорську, Слов'янську та Дружківці — саме туди переселяються мешканці з небезпечних районів, які вирішили евакуюватися в межах області.

За даними Юлії Рижакової, начальниці служби у справах дітей, у регіоні залишаються 13 213 дітей, але у зоні активних бойових дій неповнолітніх уже немає.

У двох населених пунктах, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, проживає 547 дітей. У селі Завидо-Кудашеве Криворізької громади залишилася одна родина із трьома дітьми, у Дружківці — 543 дитини. За минулий тиждень із Дружківки евакуювали 55 дітей.

Продовжується розселення евакуйованих мешканців Донбасу в інших регіонах України. За словами Дмитра Пожарського, начальника відділу з питань надання соцпослуг департаменту соцзахисту, за тиждень 48 мешканців Донецької області отримали безплатне житло в Одеській, Волинській, Житомирській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Більшість людей, які проходять через транзитні центри, вже знають, куди прямують, таких до 150 осіб на день. Для тих, хто потребує тимчасового житла, підбирають варіанти розміщення. Якщо евакуаційні автобуси прибувають пізно, люди можуть переночувати у транзитних центрах.

Завантаження центрів зараз невисоке — 10% і 30% від загальної площі відповідно.

Раніше глава ДонОВА Вадим Філашкін заявив, що 191 населений пункт Донеччини, наближений до лінії фронту, знаходиться без газо-, водо- та електропостачання. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Новодонецьк, Олександрівська громада підготовлені до опалювального сезону у повному обсязі.

