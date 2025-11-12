Після захоплення Рівнопілля війська РФ відкривають шлях до Гуляйполя в Запорізькій області — аналіз ситуації на фронті

Російські війська захопили кілька населених пунктів, включаючи Рівнопілля, і домоглися просування в районі села Солодке, повідомляє OSINT-проєкт DeepState. За даними аналітиків, окупант посилює піхотні підрозділи та готується до подальшого тиску на позиції Сил оборони України.

«Наразі противник нарощує піхотну здатність здійснювати подальший тиск на позиції Сил оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Після заняття Рівнопілля відкривається оперативний простір руху на Гуляйполі з півночі, проте противник може зосередитися на ширших завданнях, адже ресурсів для Гуляйполя поки що росіяни не мають. Тому зараз може продовжуватися рух у напрямку Варварівки та здійснюватися зосередження пілотів, аби ускладнювати логістику до міста. Також противник, швидше за все, візьметься за активний обстріл самого Гуляйполя, щоб послаблювати здатність тримати оборону», — зазначають аналітики проєкту.

За оцінкою DeepState, командування Сил оборони Півдня прийняло зважені рішення — відійти з невигідних позицій, щоб зберегти особовий склад.

«Водночас із цим хочеться звернути увагу на ухвалені рішення Сил оборони Півдня відійти з невигідних позицій. Суспільство давно вимагало реалістичних рішень від командування, щоб зберегти найцінніше — особовий склад. Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує та звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства», — додав проєкт.

Водночас прорвавши оборону ЗСУ на сході Запорізької області, російські війська наблизилися до Гуляйполя. Армія РФ посилює тиск і розширює сіру зону між Солодким, Новомиколаївкою, Рівнопіллям та Новоуспенівським. За даними DeepState, окупаційні сили просунулися вглиб, що створює загрозу Гуляйполю — місту, яке тривалий час залишалося неприступним. Детальний аналіз ситуації — у свіжому сюжеті «Новин Донбасу»:

На день раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за Рівнопілля йдуть виснажливі бої.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»